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ГБР направило в ГПУ проект подозрения Порошенко

Новости » Политика     18.11.2019 - 11:24
ГБР направило в ГПУ проект подозрения Порошенко
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

ГБР также направило прокуратуре представление в Раду по привлечению Порошенко к уголовной ответственности

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Проект подозрения подготовлено в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

"В документе идет речь о подозрении пятого президента Украины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицом, которое является представителем власти, или повторно, или организованной группой, или с использованием средств массовой информации, - ред.) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, - ред.) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

"Кроме этого, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, который является действующим народным депутатом Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ГБР проводило обыски на телеканале "Прямой". Расследование касалось возможных злоупотреблений пятого президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала.

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