ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Нафтогаз" получил от "Газпрома" официальное предложение относительно транзита газа

Новости » Политика     18.11.2019 - 18:43
"Нафтогаз" получил от "Газпрома" официальное предложение относительно транзита газа
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Документ поступил по факсу вечером 18 ноября

НАК "Нафтогаз Украины" получил от российского "Газпрома" официальное предложение по транзитному контракту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко в Facebook.

Он отметил, что документ поступил по факсу. В компании предоставят ответ российской стороне после изучения документа.

"Наконец получили по факсу предложение от Газпрома, о которой пишут все СМИ (включительно с содержанием этого предложения). Внимательно его изучим и дадим конструктивный ответ в ближайшее время", - написал Витренко.

Он добавил, что Украина будет надежным партнером для Европы по транзиту газа в полном соответствии с европейскими правилами.

&quot;Нафтогаз&quot; получил от &quot;Газпрома&quot; официальное предложение относительно транзита газа

Ранее в "Газпроме" сообщили, что направили НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что российский "Газпром" с большой вероятностью по политическим мотивам может не подписать с Украиной контракт на транзит газа после 1 января 2020 года.

"Нафтогаз" отказался обнулить претензии в суде к "Газпрому" Коболев прогнозирует отказ "Газпрома" подписать транзитный контракт
Новости Украины Газпромтранзит газаНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь