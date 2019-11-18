"Нафтогаз" получил от "Газпрома" официальное предложение относительно транзита газа

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Документ поступил по факсу вечером 18 ноября

НАК "Нафтогаз Украины" получил от российского "Газпрома" официальное предложение по транзитному контракту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко в Facebook.

Он отметил, что документ поступил по факсу. В компании предоставят ответ российской стороне после изучения документа.

"Наконец получили по факсу предложение от Газпрома, о которой пишут все СМИ (включительно с содержанием этого предложения). Внимательно его изучим и дадим конструктивный ответ в ближайшее время", - написал Витренко.

Он добавил, что Украина будет надежным партнером для Европы по транзиту газа в полном соответствии с европейскими правилами.

Ранее в "Газпроме" сообщили, что направили НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что российский "Газпром" с большой вероятностью по политическим мотивам может не подписать с Украиной контракт на транзит газа после 1 января 2020 года.