ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия вернула захваченные украинские корабли

Новости » Происшествия     18.11.2019 - 12:34
Россия вернула захваченные украинские корабли
Фото: захваченные украинские корабли (mil.in.ua)

Передача кораблей состоялось в "нейтральных водах"

Российская Федерация вернула Украине военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые были захвачены в Керченском проливе в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

В российском МИДе отметили, что 18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины.

"Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 17 ноября, стало известно, что российские силовики вывели из порта Керчи захваченные украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". В российских СМИ писали, что корабли готовят к возвращению в Украину.

Кроме того, накануне росСМИ сообщили, что в Кремле приняли решение о возвращении украинских кораблей, которые были захвачены в Керченском проливе. Отмечалось, что Россия и Украина договорились о возвращении кораблей до нормандского саммита. Позже в МИД РФ заявили, что возвращение кораблей не связано с предстоящим саммитом.

После этого появилась информация о том, что из портов "Южный", "Черноморск" и "Одесса" за украинскими военными кораблями вышли поисково-спасательный корабль "Сапфир", а также буксиры "Титан" и "Гайдамака".

Как известно, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вместе с экипажем были взяты в плен российскими силовиками в 2018 году во время прохождения Керченского пролива на пути к порту в Мариуполе. В сентября Россия освободила из плена 24 украинских моряков, однако не вернула корабли.

Адвокат будет добиваться прекращения дела против украинских моряков после передачи кораблей До рассмотрения дела украинских моряков ФСБ исключила корабли из вещдоков
Новости Украины Российская Федерациякорабль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь