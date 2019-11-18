ВАКС арестовал все имущество Дубневича

Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Украина)

Решение суда об аресте имущества Дубневича засекречено

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал все имущество нардепа Ярослава Дубневича. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По словам источника, заседание антикоррупционного суда, на котором было арестовано имущество Дубневича, проходило в закрытом режиме.

"Это означает, что решение суда является засекреченным", - добавил источник.

Напомним, в конце октября Верховная рада сняла депутатскую неприкосновенность с Дубневича. По данным следствия, народный депутат причастен к хищению более 93 млн гривен "Укрзализныци". Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривен, позже сумма была снижена до 90 млн.

В ноябре за него внесли залог, после чего Дубневич вышел на свободу. Отметим, в отношении него рассматривается другое дело, согласно которому генеральный прокурор Руслан Рябошапка планирует предъявить ему обвинение в ложном декларировании сведений о доходах.

Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое расследует дело нардепа Ярослава Дубневича, опубликовало схему хищений средств "Укрзализныци.