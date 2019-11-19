Пропозиція від "Газпрома" та повернення кораблів: новини за 18 листопада

Колаж РБК-Україна

РФ повернула захоплені українські кораблі, ДБР направило в ГПУ проект підозри Порошенко, НАК "Нафтогаз України" отримав від "Газпрома" офіційну пропозицію. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 18 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

Росія повернула захоплені українські кораблі

Російська Федерація повернула Україні військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу", які були захоплені в Керченській протоці в 2018 році.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що передача захоплених українських кораблів не пов'язана з рішенням трибуналу ООН, який раніше зобов'язав Росію зробити це.

ДБР скерувало до ГПУ проект підозри Порошенку

Державне бюро розслідувань (ДБР) скерувало до Генеральної прокуратури України (ГПУ) проект повідомлення про підозру п’ятому президенту України Петру Порошенку.

Проект підозри підготовлено в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року.

"Нафтогаз" отримав від "Газпрому" офіційну пропозицію щодо транзиту газу

НАК "Нафтогаз України" отримав від російського "Газпрому" офіційну пропозицію по транзитному контракту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу "Нафтогаз України" Юрія Вітренка в Facebook.

Він зазначив, що документ надійшов факсом. В компанії нададуть відповідь російській стороні після вивчення документу.

Прокуратура завершила розслідування про заволодіння майна "ВТБ Банку" на 100 млн гривень

Київська прокуратура завершила досудове розслідування у справі про заволодіння майна неплатоспроможного "ВТБ Банку", який знаходиться в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на суму понад 96 млн гривень.

Повідомляється, що схему по заволодінню майна організували директор приватного товариства і приватний нотаріус. Вони перереєстрували право власності на 11 об'єктів, ще 14 об'єктів планували перереєструвати.

Голову "Укрексімбанку" відпустили під заставу

Печерський районний суд Києва відпустив під заставу главу "Укрексімбанку" Олександра Гриценка. Керівника відпустили під заставу в розмірі майже 3 млн гривень. Таким чином, суд відхилив клопотання прокурорів про взяття його під варту.

Гриценко підозрюється у сприянні відмиванню доходів, отриманих незаконним шляхом чиновниками часів Віктора Януковича.

В Україні розпочався процес висування кандидатів на місцевих виборах

Розпочався процес висування кандидатів на місцевих виборах 22 грудня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Зазначається, що 18 листопада розпочинається процес висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на відповідних перших місцевих виборах.

ВАКС заарештував усе майно Дубневича

Вищий антикорупційний суд України заарештував все майно нардепа Ярослава Дубневича. Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

За словами джерела, засідання антикорупційного суду, на якому було арештовано майно Дубневича, проходило в закритому режимі. "Це означає, що рішення суду є засекреченим", - додало джерело.

Портнов приходив в Офіс президента через погрози журналістам "Радіо Свобода"

Адвокат Андрій Портнов звернувся до Офісу президента України з реакцією на розгляд скарги журналістів "Радіо Свобода" щодо публікації персональних даних водія знімальної групи програми "Схеми". Про це повідомляє Офіс президента. В ОП заявили, що взяли до відома "аргументи Портнова".

Нагадаємо, минулого тижня Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при президентові України на першому засіданні заслухала інформацію правоохоронних органів про розслідування у зв'язку з погрозами журналістам "Радіо Свобода".

У Харкові сталася НП з Boeing 737

Літак з сотнями українських туристів, що летів з Єгипту в Харків, ледь не розбився через сильний туман. Посадити авіалайнер вдалося лише завдяки професіоналізму екіпажу, при цьому літак здійснював посадку двічі.

НП сталася під час перельоту з Шарм-ель-Шейха в Харків. Жінка пише, що Boeing 737 потрапив у сильний туман і не міг долетіти до Харкова через брак палива.

Українець фантастичним нокаутом став чемпіоном світу: відео яскравого бою

Український кікбоксер Роман Крикля став чемпіоном світу в напівважкій вазі - боєць змішаних єдиноборств (ММА) на турнірі One Championship ефектним нокаутом переміг суперника Таріка "Танка" Хабеза з Марокко. У другому раунді (всього мало було бути 5) уродженець Харківської області кілька разів відправляв чинного чемпіона на канвас.

Рефері зупинив бій на 43-й секунді після чергового нокдауну і присудив українцеві перемогу технічним нокаутом (фото, відео).