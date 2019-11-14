Совет по вопросам свободы слова провела заседание относительно угроз журналистам "Радио Свобода"

Фото: заседание Совета (president.gov.ua)

На заседании присутствовали представители Национальной полиции и Министерства внутренних дел

Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины на первом заседании заслушала информацию правоохранительных органов о расследовании в связи с угрозами журналистам "Радио Свобода". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, на заседании присутствовали представители Национальной полиции и Министерства внутренних дел.

"Участники заседания заслушали информацию представителей Национальной полиции и Министерства внутренних дел относительно производств, открытых в связи с угрозами журналистам "Радио Свобода" и опубликованием их персональных данных", - говорится в сообщении.

Заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Александр Ковтун сообщил, что 6 ноября было открыто уголовное производство на основании информации о том, что бывший первый заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов совершил действия, направленные на препятствование законной журналистской деятельности.

По данным следствия, Портнов опубликовал на своей странице в мессенджере Telegram персональные данные водителя съемочной группы "Радио Свобода", которая расследует его деятельность. Состав правонарушения квалифицировано по части 2 статьи 171 и частью 1 статьи 345-1 Уголовного кодекса.

По словам Ковтуна, правоохранители допросили журналиста "Радио Свобода" Михаила Ткача и водителя съемочной группы.

Как отмечалось, параллельно в полицию поступило заявление представителя Портнова о препятствовании его профессиональной деятельности как журналиста и сбор конфиденциальной информации о нем. По этому поводу открыто уголовное производство по статьям 171 и 182 Уголовного кодекса.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко отметил, что расследование этого производства ведет Главное следственное управление Нацполиции - центральный аппарат этой структуры.

"Это свидетельствует о достаточном внимании, которое уделяется органами досудебного расследования в этом случае", - заявил представитель МВД.

В то же время, первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук опроверг возможность введения уголовной ответственности за распространение дезинформации.

"Речь не идет вообще о введении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации. Так же не может быть какой-либо ответственности за оценочные суждения", - подчеркнул он.

Как подчеркнул Максимчук, против Украины ведется информационная агрессия, от которой необходимо защищаться.

"Безусловно, мы должны найти такие инструменты защиты, которые не влияют на свободу слова, на честные медиа", - сказал представитель МКМС.

Участники заседания также приняли регламент Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины.

Напомним, в Совете по вопросам свободы слова прокомментировали инициативу президента Владимира Зеленского разработать законопроект относительно урегулирования деятельности СМИ в Украине. По словам члена Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов Татьяны Поповой, эй законопроект может повлиять на новости информационных агентств.

Напомним, Владимир Зеленский поручил правительству до конца 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект относительно урегулирования деятельности СМИ в Украине.