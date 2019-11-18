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У Путина отрицают связь передачи кораблей с решением трибунала ООН

Новости » Политика     18.11.2019 - 12:42
У Путина отрицают связь передачи кораблей с решением трибунала ООН
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

В Кремле отметили, что украинские корабли в 2018 якобы нарушили границу РФ

Передача захваченных украинских кораблей не связана с решением трибунала ООН, который ранее обязал Россию сделать это. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, на кораблях, которые передают Украине, якобы было совершено "нарушение государственной границы Российской Федерации". Он также отметил, что передача кораблей не связана с решением трибунала ООН.

"Это никак не связано с международным трибуналом. Никакой связи здесь нет и быть не может", - заявил Песков.

Напомним, ранее стало известно, что Россия вернула захваченные украинские корабли. Как сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, передача состоялась 18 ноября. В то же время сообщается, что корабли остаются вещественным доказательством в уголовном деле о нарушении российской границы.

Российская сторона захватила корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября 2018 года. Инцидент произошел в районе Керченского пролива, в плен также попал экипаж трех кораблей, который состоял из 24 человек. Украинских моряков освободили в ходе большого обмена пленными в сентябре 2019.

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