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Украинец фантастическим нокаутом стал чемпионом мира: видео яркого боя

STYLERНовости спорта    18.11.2019 - 17:40
Украинец фантастическим нокаутом стал чемпионом мира: видео яркого боя
Украинский кикбоксер Роман Крыкля стал чемпионом мира (Фото: vk.com/roman_kryklia)

Роман Крыкля одержал победу во втором раунде в матче-реванше

Украинский кикбоксер Роман Крыкля стал чемпионом мира в полутяжелом весе - боец смешанных единоборств (ММА) на турнире One Championship эффектным нокаутом победил соперника Тарика "Танка" Хабеза из Марокко.

Во втором раунде (всего должно было быть 5) уроженец Харьковской области несколько раз отправлял действующего чемпиона на канвас.

Украинец фантастическим нокаутом стал чемпионом мира: видео яркого боя

Украинский кикбоксер Роман Крыкля стал чемпионом мира (Фото: onefc.com)

Рефери остановил бой на 43 секунде после очередного нокдауна и присудил украинцу победу техническим нокаутом.

Видео: Роман Крыкля завоевал титул чемпиона мира

Отметим, что Крыкля встретился с "Танком" на ринге не впервые. В столице румынии Бухаресте в 2015 году он проиграл голландцу-марокканцу, который тогда стал чемпиона мира.

Четыре года спустя пара встретилась в матче-реванше на чемпионате мира по кикбоксингу в полутяжелом весе One Championship, и украинец продемонстрировал невероятные улучшения, осыпав соперника шквалом ударов.

Украинец фантастическим нокаутом стал чемпионом мира: видео яркого боя

Крыкля встретился с Тариком Хабезой в матче-реванше (Фото: onefc.com)

Победа в Пекине стала для Крыкли 32-й из 37-и поединков на профессиональном ринге. Кроме нынешнего завоеванного чемпионского пояса в полутяжелом весе, он также в 2016 году стал чемпионом мира по версии К-1, чемпион мира по версии А1, "Kunlun Fight", TNA в супертяжелом весе.

Украинец фантастическим нокаутом стал чемпионом мира: видео яркого боя

Украинский кикбоксер Роман Крыкля стал чемпионом мира (Фото: wikipedia.org)

Роман начал заниматься боевыми искусствами с 6 лет, а с 10-летнего возраста, начал выезжать на первенстве Украины среди детей и юношества с кэмпо-каратэ и кикбоксингу.

Видео: Украинский кикбоксер Роман Крыкля стал чемпионом мира

В 2008 году в Луцке он стал чемпионом Украины по кикбоксингу среди юношей и получил звание мастера спорта по кикбоксингу. В 2010-м в Одессе стал серебряным чемпионом Украины среди любителей по тайскому боксу.

В 2015 году Роман отправился на турнир в российскую Казань и все свои бои закончил нокаутом, одержал победы над спортсменами из Нидерландов, Хорватии, Италии и Камеруна.

Украинец фантастическим нокаутом стал чемпионом мира: видео яркого боя

Крыкля эффектным нокаутом стал чемпионом мира (Фото: onefc.com)

В январе 2016-го в Шанхае (Китай) Крыкля стал обладателем звания чемпиона мира по версии "Kunlun Fight".

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