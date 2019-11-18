Главу "Укрэксимбанка" отпустили под залог

Фото: Александр Гриценко (bankerclub.org)

Гриценко вышел под залог в размере почти 3 млн гривен

Печерский районный суд Киева отпустил под залог главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко. Об этом сообщает телеканал "Прямой".

Сообщается, что Гриценко отпустили под залог в размере почти 3 млн гривен. Таким образом, суд отклонил ходатайство прокуроров о взятии его под стражу.

Также сообщается, что защита банкира вряд ли будет подавать апелляцию на залог. По словам адвоката Дениса Демина, залог за Гриценко внесут завтра-послезавтра.

Напомним, прокуратура требовала взять Гриценко под стражу. В качестве альтернативной меры обвинение настаивало на залоге в размере 100 млн гривен. В то же время, по мнению защиты банкира, его задержание было проведено без постановления суда и с грубыми нарушениями закона.

Гриценко подозревается в содействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем чиновниками времен Виктора Януковича. По данным следствия, злоупотребляя своим служебным положением, Гриценко вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов. Также сообщалось, что "Укрэксимбанк" будет содействовать правоохранительным органам и предоставит всю необходимую информацию.