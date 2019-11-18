ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Портнов приходил в Офис президента из-за угроз журналистам "Радио Свобода"

Новости » Политика     18.11.2019 - 14:52
Портнов приходил в Офис президента из-за угроз журналистам "Радио Свобода"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Портнов обратился к Офису президента Украины с реакцией на рассмотрение жалобы журналистов "Радио Свобода"

Адвокат Андрей Портнов обратился к Офису президента Украины с реакцией на рассмотрение жалобы журналистов "Радио Свобода" о публикации персональных данных водителя съемочной группы программы "Схемы". Об этом сообщает Офис президента.

В ОП заявили, что приняли к сведению "аргументы Портнова" и заверили, что Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов рассмотрит эту ситуацию с учетом всех обстоятельств, изложенных обеими сторонами конфликта.

"По его словам, аргументы журналистов проекта "Схемы" относительно того, что он якобы является публичным лицом, не имеют под собой законных оснований, ведь, согласно закону о предотвращении коррупции, таким лицом является гражданин - государственный служащий или гражданин, после пребывания которого на государственной службе не прошло и трех лет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, на прошлой неделе Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины на первом заседании заслушал информацию правоохранительных органов о расследовании в связи с угрозами журналистам "Радио Свобода".

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко отметил, что расследование этого производства ведет Главное следственное управление Нацполиции - центральный аппарат этой структуры. По данным следствия, Портнов опубликовал на своей странице в мессенджере Telegram персональные данные водителя съемочной группы "Радио Свобода", которая расследует его деятельность. Состав правонарушения квалифицировано по части 2 статьи 171 и частью 1 статьи 345-1 Уголовного кодекса.

Напомним, ранее также сообщалось, что представители охраны Рината Ахметова систематически следят за журналистом Михаилом Ткачом и съемочной группой программы расследований "Схемы: коррупция в деталях".

Посол США в ЕС сообщал окружению Трампа о намерениях Зеленского в деле Байдена МИД Казахстана не отправлял официальных приглашений для встречи Зеленского и Путина
Новости Украины Владимир ЗеленскийПортнов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь