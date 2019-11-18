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Прокуратура завершила расследование о завладении имущества "ВТБ Банка" на 100 млн гривен

Новости » Общество     18.11.2019 - 16:29
Прокуратура завершила расследование о завладении имущества "ВТБ Банка" на 100 млн гривен
Фото: ВТБ (Виталий Носач, РБК-Украина)

"ВТБ Банк" с 2018 года является неплатежеспособным и находится в управлении Фонда гарантирования вкладов физлиц

Киевская прокуратура завершила досудебное расследование по делу о завладении имущества неплатежеспособного "ВТБ Банка", который находится в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на сумму более 96 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Сообщается, что схему по завладению имущества организовали директор частного общества и частный нотариус. Они перерегистрировали право собственности на 11 объектов, еще 14 объектов планировали перерегистрировать.

"Директор частного общества, с целью незаконного завладения и присвоения имущества неплатежеспособного банка, привлек к преступной схеме частного нотариуса Киевского городского нотариального округа. Последний, действуя по указанию организатора преступления, изготовил поддельные договоры купли-продажи имущества в ПАО "ВТБ Банк", а именно 2 нежилых помещений в. Харькове и 23 квартир в таунхаусе, расположенном в Голосеевском районе Киева. На основании поддельных документов злоумышленникам удалось перерегистрировать право собственности на 11 объектов, нанеся ущерб на сумму свыше 96 млн гривен", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, на все объекты недвижимости, которые стали предметом преступления, наложен арест. Право собственности на объекты возвращены Фонду гарантирования вкладов физических лиц в лице "ВТБ Банк".

Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд Киева. Нотариуса, скрывающегося от правоохранителей, объявили в розыск.

Напомним, 27 ноября 2018 года НБУ признал неплатежеспособным "ВТБ Банк". Фонд гарантирования вкладов обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 942,7 млн грн.

Также ранее РБК-Украина писало, что СБУ вернула Фонду гарантирования вкладов физических лиц имущество на более 100 млн гривен, которое было незаконно выведено из неплатежеспособного ПАО "ВТБ Банк".

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