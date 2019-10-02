Подписание "формулы Штайнмайера" и повышение цен на газ: главные новости за вчера

Контактная группа подписала "формулу Штайнмайера", НАК "Нафтогаз Украины" повысила цены на природный газ, Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в отношении бывшего генерального прокурора Юрия Луценко. Подробнее о том, что произошло во вторник, 1 октября - в материале РБК-Украина

Контактная группа подписала "формулу Штайнмайера"

Украинская делегация во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске подписала "формулу Штайнмайера". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ. Как сообщается, представитель Украины в ТКГ Леонида Кучмы подписал документ, который был ранее согласован советниками глав "нормандской четверки".

В центр Киева стянули силовиков из-за протестов под Офисом президента

В Киеве под Офисом президента сотни активистов протестовали против подписания "формулы Штайнмайера", из-за чего в центр столицы стянули силовиков. На митинг собрались представители различных политических и общественных формирований - "Национальный корпус", "Национальные дружины", ВО "Свобода".

Конгресс США одобрил поставку Украине дополнительной партии оружия, - Bloomberg

Конгресс Соединенных Штатов предварительно одобрил утвержденную Госдепартаментом США поставку Украине дополнительной партии оружия на сумму 39 млн долларов. Об этом сообщили сразу три источника агентства Bloomberg. Речь идет о поставке Украине 150 ракет и двух противотанковых ракетных комплексов Javelin, помимо основной военной помощи в размере 250 млн долларов, одобренной Конгрессом ранее.

Макрон встретился поддержал возвращение России в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ. Об этом говорится на сайте Парламентской ассамблеи. Макрон заявил, что решение Совета Европы восстановить членство российской делегации в ПАСЕ не является "пустым жестом". По его словам, диалог с Москвой важен для поддержания целостности Европы.

Трамп звонил и давил на еще одного политика, - NYT

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре пытался давить на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона ради собственной политической выгоды. Об этом сообщает издание The New York Times. Издание пишет, что Трамп собирал информацию для дискредитации расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера.

Апелляционный суд отказался арестовывать Вилкула

Апелляционный суд в городе Днепр постановил оставить без изменения решение суда первой инстанции и отказался арестовывать бывшего народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула. Суд рассматривал жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции, который постановил отпустить Александра Вилкула на поруки.

"Нафтогаз" повысил цены на газ

НАК "Нафтогаз Украины" повысила с 1 октября 2019 года цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на 4,9-5,6%. Предлагаемые цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 4 899,00 - 5 458,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

ГБР завело уголовное дело в отношении Луценко

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в отношении бывшего генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил и.о. руководителя отдела по работе со СМИ ГБР Максим Белоусенко. Сообщается, что дело открыли по факту возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором.

НБУ резко повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,55 гривен за доллар, что на 36 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 октября установлен на таком уровне: 2455,5302 гривен за 100 долларов (+35,7828 гривен).

Монеты мелких номиналов перестали быть платежным средством

Мелкие монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года. С 1 октября монеты не будут принимать во время расчетов за товары и услуги, а НБУ начнет изымать эти монеты из наличного оборота. В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет в банках и в НБУ.

"Шахтер" вырвал победу над "Аталанта" в Лиге чемпионов

"Шахтер" в компенсированное время вырвал победу над "Аталантой" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок в Милане на стадионе "Сан-Сиро" завершился со счетом 2:1.

Олег Винник объяснил свое участие в российском флешмобе

Олег Винник - украинский певец, который недавно попал в скандал в связи со своим участием в российском проекте за мир, впервые прокомментировал ситуацию. Артист уверил, что его видео использовали во флешмобе #ВсемМир с известными деятелями культуры без его разрешения.

Что известно о визите Тома Круза в Киев

Известного актера Тома Круза в сопровождении охраны и помощника Владимира Зеленского Андрея Ермака заметили на станции "Золотые ворота" в киевской подземке. О визите мировой звезды никто не был предупрежден, это стало полнейшим сюрпризом для большинства украинцев. Как стало известно, 57-летний американский актер, продюссер и режиссер прибыл в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Укргидрометцентр дал прогноз на октябрь

Средняя месячная температура октября 2019 года в Украине составит 7-12 градусов, в горных районах 6-7 градусов, что приблизительно соответствует средним показателям многолетних значений. По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 32-65 мм, в горных районах местами 75-100 мм, что в пределах средних многолетних значений.