НБУ резко повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар за два дня вырос на 50 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,55 гривен за доллар, что на 36 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 2 октября установлен на таком уровне: 2455,5302 гривен за 100 долларов (+35,7828 гривен).

При этом курс доллара на 1 октября составляет 2419,7474 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 18 копеек до 24,56 гривен за доллар, курс в покупке до 24,54 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 37 копеек до 26,74 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,54 грн/доллар, повысив его по сравнению с 1 октября (24,16).

В то же время в обменных пунктах Украины 1 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 29 копеек до 24,66 гривен за доллар, курс евро вырос на 30 копеек до 26,89 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,30 (24,05 - 30 сентября), продажи - 24,66 (24,27 - 30 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,35 (26,17 - 30 сентября), продажи - 26,89 (26,59 - 30 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,44 - 30 сентября), продажи 3,82 (3,80 - 30 сентября) грн за 10 рублей.