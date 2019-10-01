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"Шахтер" вырвал победу над "Аталанта" в Лиге чемпионов

Новости » Спорт    01.10.2019 - 21:50
"Шахтер" вырвал победу над "Аталанта" в Лиге чемпионов

"Горняки" забили победный гол в компенсированное время

"Шахтер" в компенсированное время вырвал победу над "Аталантой" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок в Милане на стадионе "Сан-Сиро" завершился со счетом 2:1.

На 14 минуте полузащитник итальянского клуба Иличич упал в штрафной "Шахтера" после контакта с Кривцовым. Главный арбитр Тобиас Штилер взял паузу, чтобы видеоассистенты посмотрели повтор эпизода. Арбитру подсказали, что пенальти был, а Кривцову была показана желтая карточка. Пенальти исполнил сам Иличич, но Пятов парировал удар.

"Горняки" все же пропустили на 28 минуте игры - Дуван Сапата вывел "Аталанту" вперед. На 41 минуте Жуниор Мораес сравнял счет, а на последних секундах матча победный гол забил Манор Соломон.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский появился на поле на 57 минуте поединка, заменив автора гола в ворота дончан Иличича.

Напомним, обе команды потерпели разгромные поражения в стартовых матчах. В своем дебютном поединке Лиги чемпионов "Аталанта" в гостях проиграла загребскому "Динамо" (0:4). "Шахтер" крупно уступил в Харькове "Манчестер Сити" - 0:3.

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