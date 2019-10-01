Макрон встретился с Сенцовым и поддержал возвращение России в ПАСЕ

Фото: Эммануэль Макрон (president.gov.ua)

Встреча Макрона и Сенцова состоялась в кулуарах осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил на сессии ПАСЕ, что встретился с освобожденным украинским политзаключенным и режисером Олегом Сенцовым и поддержал возвращение России в ПАСЕ. Об этом говорится на сайте Парламентской ассамблеи.

Макрон и Сенцов встретились в кулуарах осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. В ходе разговора президент Франции похвалил Сенцова за стремление бороться за человеческое достоинство и свободу.

"Сенцов верит, что свобода других людей настолько же важна, что и собственная свобода", - сказал Макрон уже в ходе выступления перед депутатами ПАСЕ.

Олег Сенцов зустрівся з Еммануелем Макроном у Страсбурзі. НАЖИВО. Звільнений з Росії політв'язень зустрівся з президентом Франції у кулуарах осінньої сесії ПАРЄ. Опубліковано UA: Перший Вівторок, 1 жовтня 2019 р.

Кроме этого, в ходе выступления Макрон заявил, что решение Совета Европы восстановить членство российской делегации в ПАСЕ не является "пустым жестом". По его словам, диалог с Москвой важен для поддержания целостности Европы.

Макрон также выразил надежду, что Россия будет придерживаться правил Совета Европы и содействовать разрешению конфликтов на территории Европы. Именно диалог с Москвой, по словам французского президента, позволил провести обмен между Россией и Украиной.

Напомним, делегация Польши присоединилась к частичному бойкоту осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Кроме этого, делегация Латвии не примет участия в сессии ПАСЕ, однако будет работать в комитетах. В поддержку Украины и против восстановления права голоса России в ПАСЕ также выступила Грузия - часть ее делегации тоже присоединилась к бойкоту.