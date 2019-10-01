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Трамп звонил и давил на еще одного политика, - NYT

Новости » Политика    01.10.2019 - 09:12
Трамп звонил и давил на еще одного политика, - NYT
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп собирал информацию для дискредитации расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре пытался давить на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона ради собственной политической выгоды. Об этом сообщает издание The New York Times.

Издание пишет, что Трамп собирал информацию для дискредитации расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Президент Трамп подталкивал австралийского премьер-министра во время недавнего телефонного разговора, чтобы тот помог генпрокурору США Уильяму Барру в сборе информации для расследования министерства юстиции. Как надеялся Трамп, это дискредитирует расследование Мюллера", - отмечает издание.

Кроме того, по данным журналистов, Белый дом ограничил доступ к стенограмме телефонного разговора, что было сделано по просьбе непосредственно генпрокурора Уильяма Барра.

Отметим, что Мюллер, в частности, проводил расследование относительно вмешательства России в американской выборы.

Напомним, Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на Зеленского для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Гантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, главного оппонента Трампа на президентских выборах 2020 года.

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