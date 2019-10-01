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ГБР завело уголовное дело в отношении Луценко

Новости » Политика    01.10.2019 - 15:20
ГБР завело уголовное дело в отношении Луценко
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Дело открыли по факту возможного злоупотребления властью

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в отношении бывшего генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил и.о. руководителя отдела по работе со СМИ ГБР Максим Белоусенко.

Сообщается, что дело открыли по факту возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором.

"ГБР открыли уголовное производство по заявлению народного депутата Украины Давида Арахамия (фракция "Слуга Народа"). Производство открыто по факту возможных неправомерных действий, по статье превышение власти. Мы именно по факту, по заявлению открыли производство", - сказал Белоусенко.

Производство открыто по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса.

Напомним, Верховная рада Украины 29 августа уволила Юрия Луценко с должности генерального прокурора. За увольнение Луценко проголосовали 317 парламентариев.

Добавим также, Окружной административный суд Киева 29 августа открыл производство по делу по иску бывшего столичного мэра Леонида Черновецкого против Луценко.

Сообщается, что Черновецкий просит суд запретить Юрию Луценко выезд за границу с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные в должности генерального прокурора, сразу после его увольнения.

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