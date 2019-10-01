ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Апелляционный суд отказался арестовывать Вилкула

Новости » Политика    01.10.2019 - 11:05
Апелляционный суд отказался арестовывать Вилкула
Фото: Александр Вилкул (РБК-Украина)

Речь идет о рассмотрении апелляционной жалобы прокуратуры на решение суда первой инстанции

Апелляционный суд в городе Днепр постановил оставить без изменения решение суда первой инстанции и отказался арестовывать бывшего народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула. Об этом сообщает "Первый криворожский".

Суд рассматривал жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции, который постановил отпустить Александра Вилкула на поруки.

Напомним, 17 сентября экс-нардепов "Оппозиционного блока" Вилкула и Дмитрия Колесникова взял на поруки нардеп Дмитрий Шпенов.

Отметим, что Вилкула подозревают в том, что он, будучи главой Днепропетровской ОГА, незаконно передал в аренду несколько земельных участков, которые находились в коллективной собственности. В свою очередь, Колесников, по данным ГПУ, на посту главы агентства Государственного имущества способствовал незаконному отчуждению двух цехов оборонного предприятия, которое обеспечивало украинскую армию ракетами "Смерч" и "Град".

РБК-Украина писало, что 6 сентября Генеральная прокуратура объявила Вилкула и Колесникова в розыск.

Еще ранее, в октябре 2018 года, Верховная рада Украины отказалась снять депутатскую неприкосновенность с Вилкула. Тогда снятие неприкосновенности поддержали только 137 депутатов при 226 необходимых.

Прокуратура обжалует решение отпустить на поруки Вилкула и Колесникова Стало известно, кто взял Вилкула и Колесникова на поруки
Новости Украины Александр Вилкул
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь