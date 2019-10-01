Контактная группа подписала "формулу Штайнмайера"

Фото: Леонид Кучма (РБК-Украина)

Подписание состоялось во время заседания ТКГ

Украинская делегация во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске подписала "формулу Штайнмайера". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, представитель Украины в ТКГ Леонида Кучмы подписал документ, который был ранее согласован советниками глав "нормандской четверки".

"Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав "нормандской четверки", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что контактная группа согласовала условия разведения сил на двух пилотных участках в Донбассе. При этом на встрече обмен пленными по формуле "200 на 70" не обсуждался.

Напомним, что 1 октября в Минске началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции заявил, что "формула Штайнмайера" официально согласована с украинской властью, в частности, Министерством иностранных дел Украины.

Отметим, что, по условиям "формулы Штайенмайера", выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут пройти по украинским законам до возвращения контроля над участком границы с Российской Федерацией.