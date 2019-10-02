Підписання "формули Штайнмайера" та підвищення цін на газ: головні новини за вчора

Контактна група підписала "формулу Штайнмайєра", НАК "Нафтогаз України" підвищила ціни на природний газ, Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження стосовно колишнього генерального прокурора Юрія Луценка. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 1 жовтня - в матеріалі РБК-Україна

Контактна група підписала "формулу Штайнмайєра"

Українська делегація під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську підписала "формулу Штайнмайєра". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ. Як повідомляється, представник України в ТКГ Леоніда Кучми підписав документ, який був раніше узгоджений радниками голів "нормандської четвірки".

У центр Києва стягнули силовиків через протести під Офісом президента

У Києві під Офісом президента сотні активістів протестували проти підписання "формули Штайнмайєра", через це до центру столиці було стягнуто силовиків. На мітинг зібралися представники різних політичних та громадських формувань - "Національний корпус", "Національні дружини", ВО "Свобода".

Конгрес США схвалив поставку Україні додаткової партії зброї, - Bloomberg

Конгрес Сполучених Штатів попередньо схвалив затверджену Держдепартаментом США поставку Україні додаткової партії зброї на суму 39 млн доларів. Про це повідомили відразу три джерела агентства Bloomberg. Йдеться про поставку Україні 150 ракет і двох протитанкових ракетних комплексів Javelin, крім основної військової, схваленої Конгресом раніше.

Макрон і підтримав повернення Росії в ПАРЄ

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав повернення Росії у ПАРЄ. Макрон заявив, що рішення Ради Європи відновити членство російської делегації в ПАРЄ не є "порожнім жестом". За його словами, діалог з Москвою важливий для підтримки цілісності Європи.

Трамп дзвонив і тиснув на ще одного політика, - NYT

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові намагався тиснути на прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона задля власної політичної вигоди. Про це повідомляє видання The New York Times. Видання пише, що Трамп збирав інформацію для дискредитації розслідування колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера.

Апеляційний суд відмовився заарештовувати Вілкула

Апеляційний суд у місті Дніпро постановив залишити без зміни рішення суду першої інстанції і відмовився заарештовувати колишнього народного депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула. Суд розглядав скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції, який ухвалив відпустити Олександра Вілкула на поруки.

"Нафтогаз" підвищив ціни на газ

НАК "Нафтогаз України" підвищила з 1 жовтня 2019 року ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на 4,9-5,6%. Пропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати. Залежно від цих показників, що "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 4 899,00 - 5 458,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно Луценка

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження стосовно колишнього генерального прокурора Юрія Луценка. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив в.о. керівника відділу по роботі зі ЗМІ ДБР Максим Білоусенко. Повідомляється, що справу відкрили за фактом можливого зловживання владою екс-генпрокурором.

НБУ різко підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 2 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,55 гривень за долар, що на 36 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 2 жовтня встановлено на такому рівні: 2455,5302 гривень за 100 доларів (+35,7828 гривень).

Монети дрібних номіналів перестали бути платіжним засобом

Дрібні монети 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом в Україні з 1 жовтня 2019 року. З 1 жовтня монети не будуть приймати під час розрахунків за товари та послуги, а НБУ почне вилучати ці монети з готівкового обігу. В той же час громадяни зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів протягом наступних трьох років у банках та в НБУ.

"Шахтар" вирвав перемогу над "Аталантою" в Лізі чемпіонів

"Шахтар" у компенсований час вирвав перемогу над "Аталантою" у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок в Мілані на стадіоні "Сан-Сіро" завершився з рахунком 2:1.

В Україні стартував осінній призов на військову службу

З 1 жовтня в Україні стартує кампанія з осіннього призову на строкову службу, яка триватиме до 31 грудня. Цього роек буде призвано 15 200 осіб. З них 9 тисяч призовників будуть спрямовані в Збройні сили України, 4 400 - у Національну гвардію, 800 - у Державну спеціальну службу транспорту, 1 тис. - в Державну прикордонну службу.

Олег Винник пояснив свою участь у російському флешмобі

Олег Винник - український співак, який нещодавно потрапив в скандал у зв'язку зі своєю участю у російському проекті за мир, вперше прокоментував ситуацію. Артист запевнив, що його відео використовували у флешмобі #ВсемМир з відомими діячами культури без його дозволу.

Що відомо про візит Тома Круза до України

Відомого актора Тома Круза у супроводі охорони і помічника Володимира Зеленського Андрія Єрмака помітили на станції "Золоті ворота" у київській підземці. Про візит світової зірки ніхто не був попереджений, це стало цілковитою несподіванкою для більшості українців. Як стало відомо, 57-річний американський актор, продюсер і режисер прибув до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Укргідрометцентр дав прогноз на жовтень

Середня місячна температура жовтня 2019 року в Україні складатиме 7-12 градусів, в гірських районах 6-7 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень. За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 32-65 мм, в гірських районах місцями 75-100 мм, що в межах середніх багаторічних значень.