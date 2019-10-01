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"Нафтогаз" повысил цены на газ

Новости » Экономика    01.10.2019 - 08:20
"Нафтогаз" повысил цены на газ
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

В октябре цены вырастут после нескольких месяцев снижения

НАК "Нафтогаз Украины" повысила с 1 октября 2019 года цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на 4,9-5,6%. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Предлагаемые цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 4 899,00 - 5 458,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизил на 3,4% цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в сентябре 2019 года. В целом с апреля этого года цена, по которой "Нафтогаз" продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ПСО), снижена почти на 28%.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 293, цены на газ для населения зависят от оптовых цен на газ на биржах, цены импорта и цены для промышленности. Таким образом, в случае роста этих цен повысятся цены и для населения.

Как сообщало РБК-Украина, в августе НАК "Нафтогаз Украина" запустила продажу газа для населения по "летним" ценам. Предложением можно было воспользоваться до 25 сентября. Купить по этой цене можно было до 25 тыс. кубометров на одну семью.

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