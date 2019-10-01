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В центр Киева стянули силовиков из-за протестов под Офисом президента

Новости » Общество    01.10.2019 - 22:11
В центр Киева стянули силовиков из-за протестов под Офисом президента
Фото: акция под Офисом президента (РБК-Украина)

Митингующие вышли под лозунгом - "Нет - капитуляции!"

В Киеве под Офисом президента сотни активистов протестуют против подписания "формулы Штайнмайера", в результате чего стянули силовиков. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Под Офисом президента собрались представители различных политических и общественных формирований - "Национальный корпус", "Национальные дружины", ВО "Свобода".

Стрим майдан

Опубліковано Yan Dobronosov Вівторок, 1 жовтня 2019 р.

Митингующие принесли с собой флаги, а также развернули баннер, на котором написали "Нет - капитуляции".

Все входы в Офис президента охраняет Национальная полиция. Также работают представители полиции диалога.

В настоящее время обстановка в Офисом президента спокойная.

Фото: акция под Офисом президента (РБК-Украина)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Ранее документ был согласован советниками глав "нормандской четверки".

Кроме того, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции заявил, что "формула Штайнмайера" официально согласована с украинской властью, в частности, Министерством иностранных дел Украины.

Отметим, что, по условиям "формулы Штайенмайера", выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут пройти по украинским законам до возвращения контроля над участком границы с Российской Федерацией.

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