ЗСУ на Таврійському напрямку знищили ще майже більше двох рот росіян
Збройні сили України за останню добу на Таврійському напрямку виконали 1437 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими й пораненими склали більше двох рот.
Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
На напрямку було знищено 23 одиниці військової техніки противника, зокрема:
- 2 танки;
- самохідна гаубиця 2С19 "Мста-С";
- БПЛА "Орлан-10";
- БПЛА "Мерлін";
- БПЛА "Гранат-1";
- 3 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація";
- самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон";
- зенітний ракетний комплекс "Бук";
- зенітний ракетний комплекс "Тор";
- 2 самохідні гаубиці 2С5 "Гіацинт-С";
- самохідна гаубиця 2А36 "Гіацинт-Б";
- РСЗВ "Торнадо";
- БМ-21 "Град";
- автомобільна техніка.
Також наші воїни знищили 3 склади боєприпасів ворога та пункт управління.
Ситуація на фронті
Протягом минулої доби наші воїни ліквідували на фронті ще 600 окупантів, внаслідок чого втрати Росії у війні проти України склали 234 040 одиниць особового складу.
Тим часом, як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил, наразі ворог зосереджує основні зусилля на:
- Лиманському;
- Бахмутському;
- Авдіївському;
- Мар’їнському напрямках.
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