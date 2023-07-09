ЗСУ на Таврійському напрямку знищили ще майже більше двох рот росіян

Збройні сили України за останню добу на Таврійському напрямку виконали 1437 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими й пораненими склали більше двох рот.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

На напрямку було знищено 23 одиниці військової техніки противника, зокрема:

2 танки;

самохідна гаубиця 2С19 "Мста-С";

БПЛА "Орлан-10";

БПЛА "Мерлін";

БПЛА "Гранат-1";

3 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація";

самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон";

зенітний ракетний комплекс "Бук";

зенітний ракетний комплекс "Тор";

2 самохідні гаубиці 2С5 "Гіацинт-С";

самохідна гаубиця 2А36 "Гіацинт-Б";

РСЗВ "Торнадо";

БМ-21 "Град";

автомобільна техніка.

Також наші воїни знищили 3 склади боєприпасів ворога та пункт управління.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби наші воїни ліквідували на фронті ще 600 окупантів, внаслідок чого втрати Росії у війні проти України склали 234 040 одиниць особового складу.

Тим часом, як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил, наразі ворог зосереджує основні зусилля на: