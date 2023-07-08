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З полону на війну. Денис "Редіс" Прокопенко планує повернутися на фронт

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Львів, Субота 08 липня 2023 22:44
З полону на війну. Денис "Редіс" Прокопенко планує повернутися на фронт Фото: Деним Прокопенко, командир "Азову" (Офіс президента)
Автор: Дмитро Левицький

Командир "Азова" Денис Прокопенко на позивний "Редіс" сьогодні повернувся в Україну з Туреччини. Він планує продовжити воювати з росіянами.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, спілкуючись у Львові з журналістами, Прокопенко натякнув, що планує після повернення з Туреччини знову відправитися на війну.

"Я глибоко впевнений, що армія - це командна робота. І з сьогоднішнього дня ми разом з вами продовжимо боротьбу. Ми обов'язково ще скажемо своє слово у бою", - сказав "Редіс".

Нагадаємо, Прокопенко з 11 липня 2014 року брав участь в АТО/ООС на Донбасі у складі "Азову".Пізніше став командиром взводу, роти, а згодом батальйону. У липні 2017 року його призначили командиром Окремого загону спеціального призначення "Азов". Прокопенко став наймолодшим командиром в історії ЗСУ та Національної гвардії.

Під час боїв за Маріуполь був одним з командирів оборони міста та металургійного заводу "Азовсталь". У травні після наказу виходити з оточеного заводу потрапив в російський полон, звідки був звільнений у вересні 2022 року за посередництва Туреччини.

До сьогодні Прокопенко разом з іншими командирами оборони "Азовсталі" перебували на територію Туреччини, але в результаті переговорів з турецькою стороною їх вдалося повернути в Україну.

Більше про те, хто ще повернувся додому з Туреччини, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Повернення українських командирів з Туреччини викликало істерику в Кремлі. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков звинуватив Туреччину у порушенні домовленостей, які передбачали, що командири оборони "Азовсталі" будуть на турецькій території до завершення війни в Україні.

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