ЗСУ за день знищили 10 розвідувальних дронів ворога, - Генштаб

Українські військові за день знищили десять російських розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, авіація сил оборони минулої доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії минулої доби вразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

ЗСУ знищують дрони ворога

Російські військові з початком повномасштабного вторгнення активно застосовують БПЛА для розвідки місцевості, а також завдання ударів. ЗСУ весь час удосконалюють знання та вміння щодо знищення російських дронів.

Так, українські інженери розробляють власні засоби для протидії іранським безпілотникам.

Нещодавно у Держприкордонслужбі опублікували відео, як український прикордонник на півдні України спритно приземлив небезпечну ворожий безпілотник .