Війська РФ за 500 днів війни в Україні не досягли жодної поставленої мети, - ISW

Росія за 500 днів повномасштабної війни проти України не змогла досягти жодної мети із тих, які ставила перед собою на початку вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

"Росія 500 днів тому розпочала неспровоковану загарбницьку війну проти України. Російські військові мали намір захопити Київ протягом трьох днів, але не досягли жодної з намічених цілей в Україні", - йдеться у повідомленні ISW.

Експерти зазначають, що українські сили захопили ініціативу і проводять контрнаступальні операції на більшій частині лінії фронту, при цьому російські сили майже повністю зосереджені на спробах утримати окуповані території.

В ISW зазначили, що завдяки допомозі Заходу Україна забезпечила свою незалежність, проте перед нею стоїть критично важливе завдання звільнення стратегічно важливих територій, які все ще знаходяться під контролем РФ.

Досягнення України за період війни

За 500 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну час наші захисники розвіяли міф про "другу армію" світу, вперше збили російську "гіперзвукову" ракету "Кинжал", також знищили найбільший корабель Чорноморського флоту РФ.

Крім того, ЗСУ спростували один із постулатів військової науки про необхідність чисельної переваги у живій силі та озброєнні під час наступу.

Зазначимо, що заступник міністра оборони Ганна Маляр назвала 10 унікальних фактів про нашу визвольну війну.