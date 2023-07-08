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"Порушили умови". У Кремлі істерика через повернення командирів "Азовсталі" в Україну

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Субота 08 липня 2023 20:02
"Порушили умови". У Кремлі істерика через повернення командирів "Азовсталі" в Україну Фото: прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Повернення в Україну з Туреччини командирів "Азовсталі" нібито є порушенням домовленостей щодо обміну полоненими.

Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Повернення з Туреччини в Україну "ватажків азовців" є ні чим іншим, як прямим порушенням умов наявних домовленостей. Причому в цьому випадку умови порушила як українська сторона, так і турецька сторона", - заявив він.

За словами Пєскова, командири "Азовсталі" нібито мали перебувати на території Туреччини до кінця війни.

Він додав, що російську сторону ніхто не поставив до відома про повернення командирів в Україну.

Повернення командирів "Азовсталі"

У вересні минулого року між Україною і РФ відбувся обмін полоненими, під час якого російська сторона передала Туреччині п'ятьох командирів "Азовсталі" за умови, що до кінця війни вони перебуватимуть на території країни.

Зокрема, Туреччині було передано командира "Азова" Дениса Прокопенка "Редис", в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія "Волину" Волинського, заступника командира "Азова" "Калина" Святослава Паламара, старшого офіцера "Азова" Олега Хоменка та командира 12-ї бригади Нацгвардії України Дениса Шлегу.

Сьогодні стало відомо, що вони повертаються з Туреччини до України.

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