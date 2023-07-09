"Укрзалізниця" вирішила повернути воєнізовану охорону до пасажирських поїздів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці" .

Зазначається, що з 30 червня у пасажирських поїздах поновлено супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів. Наразі вона працює у поїздах №81 Київ - Ужгород, №41 Дніпро - Трускавець та № 712 Київ - Краматорськ.

Голова правління УЗ Євген Лященко зазначив, що працівники відомчої охорони вже здійснили 17 рейсів та долучилися до вирішення декількох конфліктних ситуацій. За його словами, це були дрібні конфлікти. Наприклад, вони не допустили до поїзда пасажира у нетверезому стані.

При цьому найближчим часом проєкт будуть масштабувати з урахуванням результатів роботи упродовж декількох тижнів.

Як буде працювати воєнізована охорона?

Протягом рейсу в поїзді будуть перебувати двоє працівників воєнізованої охорони. Вони здійснюватимуть постійний контроль за порядком та патрулюватимуть вагони.

При чому всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, знаками розрізнення та проходять інструктаж перед кожним рейсом.

Директор виконавчий філії "Відомча воєнізована охорона" Володимир Александров зазначив, що у поїздах ще фіксують випадки адміністративних правопорушень. Насамперед це куріння та розпивання алкогольних напоїв.

Він впевнений, що воєнізована охорона буде дієвим інструментом для виявлення та притягнення до відповідальності порушників. До того ж, працівники охорони зможуть допомогти поїзній бригаді вирішити і більш складні конфліктні ситуації.

Щоб викликати працівників воєнізованої охорони, потрібно звернутися до провідника або начальника поїзда.

Під час рейсу працівники відомчої воєнізованої охорони мають право здійснювати заходи фізичного впливу та використовувати спеціальні засоби, а також розглядати справи про адмінправопорушення та накладати адміністративні стягнення.

Вони також можуть затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів, проводити особистий огляд і огляд речей.

В поїздах вже була воєнізована охорона

Зазначимо, що у 2020 році УЗ запровадила пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів у русі силами воєнізованої охорони компанії.

Працівники цього підрозділу супроводжували загалом 10 пасажирських поїздів. Проте під час повномасштабної війни Росії проти України цей проєкт було призупинено.

Нововведення УЗ

Нагадаємо, нещодавно в поїздах запустили тестову послугу жіночих купе для підвищення безпеки поїздок.

На першому етапі тестуванні послуги придбати квитків у жіночі купе можливо лише тільки через мобільний застосунок УЗ.

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