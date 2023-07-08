ЗСУ розпочали нову хвилю контратак в Запорізькій області: карти боїв ISW

Тривають запеклі бої на Бахмутському напрямку та на адмінмежі Донецької і Запорізької областей. Українські війська розпочали нову хвилю контратак на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

У Генштабі України повідомили, що російські війська завдали невдалих наземних ударів поблизу Новоселівського, Стельмахівки, на захід від Кармазинівки, на північний захід від Берестового.

7 липня українські війська продовжили контратаки на лінії Сватове-Кремінна. Російський військовий блогер заявив, що ЗСУ атакували позиції підрозділів 15-ї та 30-ї мотострілецьких бригад РФ на Кармазинівці - Красноріченське.

Російські джерела стверджували, що українські сили атакували російські позиції поблизу Невського, Діброви, Білогорівки, а також у напрямку Шиплівки.

Бої у Донецькій області

6-7 липня українські війська досягли значних тактичних успіхів у районі Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 липня, показують, що українські сили просувалися на захід від Ягідного. Генштаб України повідомив, що українські війська вели наступальні дії на північ і південь від Бахмута та відбивали атаки росіян біля Берхівки.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська просуваються та відбили невизначену територію на Бахмутському напрямку.

Речник Генштабу України Андрій Ковальов повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на північ і південь від Бахмута і досягли часткового успіху під Кліщіївкою. Деякі російські джерела стверджували, що українські сили контролюють важливі висоти на захід і північ від Кліщіївки.

7 липня російські війська продовжили наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новокалинового, Авдіївки, Невельського, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки.

Речник українського Таврійського угруповання військ капітан Валерій Шершень заявив, що російські війська продовжують зосереджувати свої зусилля на наступальних діях на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров опублікував кадри, які нібито показують, що чеченські війська "Ахмат" діють разом із російським 255-м мотострілецьким полком поблизу Мар’їнки.

"Південна вісь"

Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Благодатного. Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили наземні атаки на південь і південний захід від Великої Новосілки, поблизу Старомайорського, Урожайного, Новодонецького і Приютного.

Група мобілізованих росіян із Алтайського і Приморського країв опублікувала відеозвернення, у якому стверджувала, що російське військове командування покинуло їх на передовій перед контратаками українських військ у Новодарівці, і що їх підрозділ втратив 66 осіб у цьому районі з січня 2023 року.

Солдати скаржилися на брак артилерійської підтримки, запасів продовольства та води, що вказує на те, що деякі російські сили, які воюють на заході Донецької області, ймовірно, стикаються з високим рівнем виснаження перед обличчям українських контратак.

Російські джерела стверджували, що українські війська розпочали нову хвилю контратак у західній частині Запорізької області. 7 липня. Кілька російських військових блогерів стверджували, що невеликі групи української піхоти здійснили серію штурмів уздовж західної лінії фронту Запорізької області в ніч з 6 липня на ранній ранок 7 липня.

Вони відзначають, що українські сили проявляли особливу активність на південний схід від Оріхова в напрямку Новофедорівка-Вербове і на південний захід від Оріхова в напрямку Нестерянка-Копані.

Російська окупаційна влада продовжує обмежувати доступ міжнародних спостерігачів до Запорізької атомної електростанції. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив 7 липня, що спостерігачі отримали більший доступ до ЗАЕС з 5 липня, але досі не можуть дістатися до дахів реакторних будівель, де, за попередженнями українських чиновників, російські війська могли розмістити предмети, схожі на вибухові пристрої.

​​Гроссі заявив, що МАГАТЕ подало офіційний запит російському окупаційному керівництву ЗАЕС щодо доступу до даху захисної оболонки ядерного реактора.

7 липня російські війська завдали ракетно-артилерійських ударів по західному (правому) березі Херсонської області. У Херсонській ОВА заявили, що російські війська 6-7 липня завдали 77 артилерійських ударів по західному березі Херсонської області.

Речник українського Південного оперативного командування Наталія Гуменюк повідомила, що російські сили додатково обстріляли західний берег з ракет С-300 та безпілотників.