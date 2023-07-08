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США готові надати Україні гарантії безпеки по моделі Ізраїлю, - Байден

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Субота 08 липня 2023 01:15
США готові надати Україні гарантії безпеки по моделі Ізраїлю, - Байден Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сполучені Штати Америки готові надати Україні гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем, які не передбачають вступу до Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Ізраїльська модель

Такі гарантії безпкеки - це 10-річне зобов’язання, які беруть на себе США. Вони передбачають надання пакетів військової та фінансової допомоги, а також можливість спільного виробництва.

Вступ України в НАТО

Під час широкомасштабного російського вторгнення в Україну, наша держава офіційно подала заявку на вступ до НАТО. Хоча члени Альянсу та генсек Єнс Столтенберг вже неодноразово підкреслювали, що Україна не може приєднатися до Альянсу, доки завершення війни.

Тим не менш, Україна прагне отримати сигнал про підтримку свого членства у НАТО і вона сподівається отримати це на саміті Альянсу у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня.

Зеленський вважає, що коли Україна отримає чіткі гарантії вступ до Альянсу, російський диктатор Володимир Путін ослабне ще більше.

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