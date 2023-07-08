ЗСУ досягли тактично значущих успіхів у районі Бахмута, - ISW
Підрозділи ЗСУ 7 липня досягли тактично значущих успіхів у районі Бахмута Донецької області та продовжили контрнаступальні операції як мінімум на трьох інших ділянках фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
На опублікованих кадрах з геолокацією видно, що українські військові досягли тактично значних успіхів у районі селища Ягідне (2 км на північ від Бахмута). Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська вели наступальні операції на північ і на південь від Бахмута і продовжують контрнаступ на півдні Запорізької області та вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.
У свою чергу, командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що ВСУ встановили контроль над невстановленими раніше втраченими позиціями в районі Бахмута.
Представник Генштабу України Андрій Ковальов додав, що ЗСУ також досягли часткового успіху поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Міноборони РФ та інші російські джерела стверджували, що українські сили вели наступальні операції у напрямку Кремінної Луганської області вздовж кордону Харківської та Луганської областей.
Ключові висновки ISW:
- Російські війська направили майже все Східне угруповання військ Росії на південь України.
- Розгортання майже всього російського Східного угруповання військ та великих підрозділів ПВО на лінії фронту на півдні України передбачає, що російська оборона на півдні України може бути крихкою.
- З 6 по 7 червня російські війська завдали серії ракетних ударів по тилах України.
- Російські та українські війська продовжили наземні атаки вздовж кордону Харківської та Луганської областей. У період з 6 по 7 липня українські війська досягли тактично значущих успіхів у районі Бахмута.
- Російські джерела стверджують, що 7 липня українські сили розпочали нову хвилю контратак у західній частині Запорізької області.
- Російська окупація Запорізької АЕС, як і раніше, обмежує доступ міжнародних спостерігачів на об'єкт.
- Міноборони Росії розробило законопроект, який розширює перелік грубих дисциплінарних провин у Збройних Силах Росії.
- Російська влада продовжує вдавати з себе відповідальних опікунів українських дітей, намагаючись дискредитувати Україну, продовжуючи при цьому насильно депортувати українських дітей до РФ.
Раніше повідомлялося, що Збройні сили України наступають на Бахмутському напрямку, на півдні від міста вдалося просунутися більш як на кілометр.
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