ЗСУ досягли тактично значущих успіхів у районі Бахмута, - ISW

Підрозділи ЗСУ 7 липня досягли тактично значущих успіхів у районі Бахмута Донецької області та продовжили контрнаступальні операції як мінімум на трьох інших ділянках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

На опублікованих кадрах з геолокацією видно, що українські військові досягли тактично значних успіхів у районі селища Ягідне (2 км на північ від Бахмута). Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська вели наступальні операції на північ і на південь від Бахмута і продовжують контрнаступ на півдні Запорізької області та вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.

У свою чергу, командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що ВСУ встановили контроль над невстановленими раніше втраченими позиціями в районі Бахмута.

Представник Генштабу України Андрій Ковальов додав, що ЗСУ також досягли часткового успіху поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Міноборони РФ та інші російські джерела стверджували, що українські сили вели наступальні операції у напрямку Кремінної Луганської області вздовж кордону Харківської та Луганської областей.

Ключові висновки ISW: