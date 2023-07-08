ua ru
Сб, 08 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ досягли тактично значущих успіхів у районі Бахмута, - ISW

Новость на русском →
Київ, Субота 08 липня 2023 04:01
ЗСУ досягли тактично значущих успіхів у районі Бахмута, - ISW Фото: ЗСУ досягли тактично значущих успіхів біля Бахмута (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Підрозділи ЗСУ 7 липня досягли тактично значущих успіхів у районі Бахмута Донецької області та продовжили контрнаступальні операції як мінімум на трьох інших ділянках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

На опублікованих кадрах з геолокацією видно, що українські військові досягли тактично значних успіхів у районі селища Ягідне (2 км на північ від Бахмута). Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська вели наступальні операції на північ і на південь від Бахмута і продовжують контрнаступ на півдні Запорізької області та вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.

У свою чергу, командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що ВСУ встановили контроль над невстановленими раніше втраченими позиціями в районі Бахмута.

Представник Генштабу України Андрій Ковальов додав, що ЗСУ також досягли часткового успіху поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Міноборони РФ та інші російські джерела стверджували, що українські сили вели наступальні операції у напрямку Кремінної Луганської області вздовж кордону Харківської та Луганської областей.

Ключові висновки ISW:

  • Російські війська направили майже все Східне угруповання військ Росії на південь України.
  • Розгортання майже всього російського Східного угруповання військ та великих підрозділів ПВО на лінії фронту на півдні України передбачає, що російська оборона на півдні України може бути крихкою.
  • З 6 по 7 червня російські війська завдали серії ракетних ударів по тилах України.
  • Російські та українські війська продовжили наземні атаки вздовж кордону Харківської та Луганської областей. У період з 6 по 7 липня українські війська досягли тактично значущих успіхів у районі Бахмута.
  • Російські джерела стверджують, що 7 липня українські сили розпочали нову хвилю контратак у західній частині Запорізької області.
  • Російська окупація Запорізької АЕС, як і раніше, обмежує доступ міжнародних спостерігачів на об'єкт.
  • Міноборони Росії розробило законопроект, який розширює перелік грубих дисциплінарних провин у Збройних Силах Росії.
  • Російська влада продовжує вдавати з себе відповідальних опікунів українських дітей, намагаючись дискредитувати Україну, продовжуючи при цьому насильно депортувати українських дітей до РФ.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України наступають на Бахмутському напрямку, на півдні від міста вдалося просунутися більш як на кілометр.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Контрнаступ ЗСУ Вторгнення Росії до України ВСУ
NEWS
Касетні боєприпаси і не тільки. США оголосили новий військовий пакет для України
Касетні боєприпаси і не тільки. США оголосили новий військовий пакет для України
DAILY
Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі