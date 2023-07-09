ua ru
Нд, 09 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Режисер Сенцов отримав контузію на фронті

Новость на русском →
Україна, Неділя 09 липня 2023 21:20
Режисер Сенцов отримав контузію на фронті Фото: український режисер і військовий, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов у суботу отримав контузію (акубаротравму) на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення в Facebook.

Військовий записав відео відразу після отримання контузії. Він розповів, що щойно закінчився бій за важливий для контрнаступу рубіж.

За його даними, в результаті ворожої атаки троє бійців дістали поранень.

"У мене контузія, неважка", - сказав Сенцов.

У підписі Сенцов додав, що відео було записано в суботу, а вже сьогодні він почувається краще й перебуває в лікарні, як і інші поранені.

Що відомо про Сенцова

Олег Сенцов пішов захищати Україну у перші дні повномасштабного вторгнення. Зараз воює у складі 47 окремої механізованої бригади ЗСУ.

Зауважимо, що з травня 2014 року по вересень 2019-го Сенцов перебував у російському полоні. Він був засуджений російським судом до 20 років суворого режиму за надуманими та сфальсифікованими звинуваченнями у так званій справі "кримських терористів".

Нещодавно Олег Сенцов отримав підвищення на фронті. Тепер він має званням молодший лейтенант.

Загалом Сенцов не вперше потрапляє в небезпечну ситуацію на фронті. Ми повідомляли, що минулого місяця, за словами режисера, їхню машину підбили вороги, але екіпаж зміг вилізти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олег Сенцов Війна Росії проти України
NEWS
Франція посилить допомогу Україні, готуються нові поставки, - голова МЗС
Франція посилить допомогу Україні, готуються нові поставки, - голова МЗС
DAILY
Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі