Режисер Сенцов отримав контузію на фронті

Колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов у суботу отримав контузію (акубаротравму) на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення в Facebook .

Військовий записав відео відразу після отримання контузії. Він розповів, що щойно закінчився бій за важливий для контрнаступу рубіж.

За його даними, в результаті ворожої атаки троє бійців дістали поранень.

"У мене контузія, неважка", - сказав Сенцов.

У підписі Сенцов додав, що відео було записано в суботу, а вже сьогодні він почувається краще й перебуває в лікарні, як і інші поранені.

Що відомо про Сенцова

Олег Сенцов пішов захищати Україну у перші дні повномасштабного вторгнення. Зараз воює у складі 47 окремої механізованої бригади ЗСУ.

Зауважимо, що з травня 2014 року по вересень 2019-го Сенцов перебував у російському полоні. Він був засуджений російським судом до 20 років суворого режиму за надуманими та сфальсифікованими звинуваченнями у так званій справі "кримських терористів".

Нещодавно Олег Сенцов отримав підвищення на фронті. Тепер він має званням молодший лейтенант.

Загалом Сенцов не вперше потрапляє в небезпечну ситуацію на фронті. Ми повідомляли, що минулого місяця, за словами режисера, їхню машину підбили вороги, але екіпаж зміг вилізти.

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