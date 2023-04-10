Повернення депортованих дітей та знищення російської авіації на сході: новини за вихідні
За тиждень, з 3 по 9 квітня, українські військові ліквідували 3600 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити літак, вертоліт та 63 БПЛА. Також в Україну вдалося повернути 31 дитину, яку Росія незаконно вивезла до своєї території.
Більш детально про те, що сталося 8 та 9 квітня, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
- За тиждень, з 3 по 9 квітня, українські військові ліквідували 3600 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити літак, вертоліт та 63 БПЛА.
- У суботу, 8 квітня, російські військові обстріляли Оріхів та Гуляйполе у Запорізькій області. Внаслідок ворожих атак постраждало дві людини.
- Українські артилеристи знищили БМП росіян на Бахмутському напрямку. Також бійці вразили польовий склад БК окупантів.
- Російські військові пошкодили 90% усіх шкіл Маріуполя (Донецька область). Мова йде про 54 навчальні заклади.
- Українські військові за добу ліквідували 7 БПЛА росіян, серед них три - типу "Орлан", три "Ланцети" та один "Мерлін".
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонні переговори з начальником Генерального штабу Тьєррі Бюркаром. Обговорили ситуацію на фронті.
- Російська армія за минулу добу 71 раз обстріляла Херсонську область. Внаслідок атак пошкоджений завод та лінії електропередач.
- Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів. Попри великі втрати у живій силі та техніці, ворог не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
Росіяни вночі ракетами атакували Запоріжжя: серед загиблих - дитина
Російські окупанти у ніч на 9 квітня обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей.
Президент Володимир Зеленський заявив, що держава-терорист Росія черговим обстрілом житлових районів Запоріжжя ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу та людства.
Україні вдалося повернути ще понад 30 дітей, яких депортувала Росія
В Україну вдалося повернути ще 31 дитину, яку Росія незаконно вивезла до своєї території. Скоро вони прибудуть в Київ.
За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, російські окупанти насильно вивезли з України понад 20 тисяч дітей, згідно з офіційними даними.
Російські військові продовжують викрадати проукраїнських цивільних в Луганській області.
Росія програла вибори до трьох органів ООН
Цього тижня Росія програла вибори до трьох органів Організації Об'єднаних Націй, що є ознакою того, що опір її вторгненню в Україну більше року тому залишається сильним.
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Українцям продовжили безкоштовний проїзд з Польщі до Німеччини
Громадянам України продовжили безкоштовний проїзд поїздом Перемишль-Ганновер. Як розповіли у міністерстві, безплатний проїзд подовжено до кінця травня 2023 року.
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