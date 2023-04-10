Возвращение депортированных детей и уничтожение российской авиации на востоке: новости за выходные

Через неделю, с 3 по 9 апреля, украинские военные ликвидировали 3600 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет, вертолет и 63 БПЛА. Также в Украину удалось вернуть 31 ребенка, который Россия незаконно вывезла на свою территорию.

Более подробно о том, что произошло 8 и 9 апреля, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Россияне ночью ракетами атаковали Запорожье: среди погибших - ребенок

Российские оккупанты в ночь на 9 апреля обстреляли Запорожье. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Президент ВладимирЗеленский заявил, что государство-террорист Россия очередным обстрелом жилых районов Запорожья ставит себя в еще большую изоляцию от мира и человечества.

Украине удалось вернуть еще более 30 детей, которых депортировала Россия

В Украину удалось вернуть еще 31 ребенка, который Россия незаконно вывезла на свою территорию. Скоро они прибудут в Киев.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, российские кафиры насильно вывезли из Украины более 20 тысяч детей, согласно официальным данным.

Российские военные продолжают похищать проукраинских гражданских в Луганской области.

Россия проиграла выборы в три органа ООН

На этой неделе Россия проиграла выборы в три органа Организации Объединенных Наций, что является признаком того, что сопротивление ее вторжению в Украину больше года назад остается сильным.

Дежурящие в странах Балтии румынские F-16 перехватили два российских истребителя

Румынские F-16, принявшие дежурство для защиты воздушного пространства стран Балтии силами НАТО, поднимались для перехвата двух российских истребителей Су-27.

Оккупанты ограждают подъезды к Запорожской АЭС

Российские захватчики устанавливают дополнительный забор вокруг оккупированной Запорожской АЭС. Они пытаются оградить подъезды к станции.

В Воздушных силах показали работу ЗРК NASAMS

Украинские военные получили на вооружение зенитно-ракетный комплекс NASAMS в ноябре 2022 года. За пять месяцев зенитчики уничтожили более сотни российских ракет и беспилотников с помощью комплекса.

Украинцам продолжили бесплатный проезд из Польши в Германию

Гражданам Украины продлили бесплатный проезд поездом Перемышль-Ганновер. Как рассказали в министерстве, бесплатный проезд продлен до конца мая 2023 года.