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Возвращение депортированных детей и уничтожение российской авиации на востоке: новости за выходные

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Украина, Понедельник 10 апреля 2023 08:15
Возвращение депортированных детей и уничтожение российской авиации на востоке: новости за выходные Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Через неделю, с 3 по 9 апреля, украинские военные ликвидировали 3600 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет, вертолет и 63 БПЛА. Также в Украину удалось вернуть 31 ребенка, который Россия незаконно вывезла на свою территорию.

Более подробно о том, что произошло 8 и 9 апреля, - в материале РБК-Украина.

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