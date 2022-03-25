В порту Бердянска уничтожен российский десантный корабль, а в РФ пригрозили применить ядерное оружие: новости за 24 марта

В порту Бердянська знищено російський десантний корабель, ВСУ в десятый раз разгромили российских военных на аэродроме в Чернобаевке, в РФ пригрозили применить ядерное оружие. Подробнее о том, что произошло в четверг, 24 марта - в материале РБК-Украина.

НАТО окончательно против отправки миротворцев, а Шольц - за постоянные поставки оружия в Украину

НАТО не будет разворачивать миротворческую миссию в Украине. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, это означало бы полномасштабную война НАТО с РФ.

В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно призвал нарастить темпы поставок оружия в Украину. Он отметил, что сейчас необходимы "постоянные поставки оружия в Украину".

В России открыто пригрозили применить ядерное оружие в случае "провокации НАТО"

В России открыто заявили о готовности применить ядреное оружие. Там пригрозили, что Москва сохраняет за собой право использовать такое оружие, если страну "спровоцирует НАТО". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя посла России в ООН Дмитрия Полянского в интервью Sky News.

"Если Россию провоцирует НАТО, если Россию атакует НАТО, то почему бы и нет, мы ядерная страна. Я не думаю, что это правильно говорить. Но угрожать России и пытаться вмешаться не стоит. Поэтому, когда вы имеете дело с ядерной страной, конечно, вы должны просчитать все возможные последствия вашего поведения", - сказал Полянский.

Боррель высказал прогноз о развитии войны России против Украины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о том, что ситуация в ходе войны России против Украины разрешится в ближайшее время. По его словам, решающими станут следующие 15 дней.

"ЕС продолжит оказывать военную помощь Украине. Это важно, потому что все будет решено в ближайшие 15 дней, а способность украинцев противостоять войдет в историю", - сказал он.

В России назвали условие встречи Зеленского и Путина

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о том, что встреча Путина и Зеленского возможна только после завершения войны и только после выработки итоговых договоренностей.

"А так посеять надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят и не будет результата - ради чего тогда проводить эти встречи?... Встреча должна тоже дать результаты. Такие встречи готовятся, это не просто встретились, ни о чем поговорили", - отметила она.

Рада отменила ВНО-2022. Вступительная кампания пройдет по спецпроцедуре

Верховная рада Украины отменила Внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2022 году. Вступительная кампания пройдет по специальной процедуре, механизм еще разрабатывают.

Вступительная кампания будет упрощена только на 2022 год.