Нужен итоговый документ. В Совфеде РФ назвали условие встречи Путина и Зеленского
Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским по завершению войны России против Украины возможна, но только при условии выработки договоренностей. И выхода на какой-то итоговый документ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, встреча будет возможна, когда украинская и российская сторона согласятся с повесткой и выйдут на итоговый документ.
"А так посеять надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят и не будет результата - ради чего тогда проводить эти встречи?... Встреча должна тоже дать результаты. Такие встречи готовятся, это не просто встретились, ни о чем поговорили", - отметила она.
Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что пока нет конкретной даты встречи с Путиным.
А президент Владимир Зеленский отмечал, что если такая встреча все-таки состоится, то на ней не удастся решить сразу вопросы Крыма и Донбасса.
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