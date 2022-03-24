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В Харькове оккупанты обстреляли людей в очереди за гумпомощью, есть раненые, - СМИ

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Харьков, Четверг 24 марта 2022 13:55
В Харькове оккупанты обстреляли людей в очереди за гумпомощью, есть раненые, - СМИ Фото: в Харькове оккупанты обстреляли людей в очереди за гумдопомощью (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В Харькове российско-оккупационные войска обстреляли гражданских, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью. Предварительно, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне. Харьков".

"В результате обстрела Харькова 24 марта есть раненые среди людей, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью", - пишет издание со ссылкой на собственные источники в местной власти.

Как сообщают местные СМИ, оккупанты ударили "Градами" по очереди людей в районе Салтовки.

"На Салтовке ударили градом по очереди, что стояла за гуманитарной помощью", - говорится в сообщении.

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