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В России открыто пригрозили применить ядерное оружие в случае "провокации НАТО"

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Москва, Четверг 24 марта 2022 08:46
В России открыто пригрозили применить ядерное оружие в случае "провокации НАТО" Фото: заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский (rferl org)
Автор: Мария Кучерявец

В России открыто заявили о готовности применить ядреное оружие. Там пригрозили, что Москва сохраняет за собой право использовать такое оружие, если страну "спровоцирует НАТО".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя посла России в ООН Дмитрия Полянского в интервью Sky News.

"Если Россию провоцирует НАТО, если Россию атакует НАТО, то почему бы и нет, мы ядерная страна. Я не думаю, что это правильно говорить. Но угрожать России и пытаться вмешаться не стоит. Поэтому, когда вы имеете дело с ядерной страной, конечно, вы должны просчитать все возможные последствия вашего поведения", - сказал Полянский.

Он также отверг официальное заявление правительства США о том, что военнослужащие российских вооруженных сил виновны в военных преступлениях в Украине.

"Я не думаю, что мы совершаем военные преступления в Украине. Конечно, это не мне оценивать. Я не там. И вы не там. Вы смотрите на многие видео, которые могут быть фейковыми. Вы верите в одно, я верю в другое", - добавил Полянский.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что считает реальной угрозой использование Россией химического оружия в Украине.

Добавим, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах отправка в Украину оборудования для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Этот вопрос будет решен во время саммита стран-членов Альянса, который состоится уже сегодня.

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