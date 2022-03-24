Рада отменила все таможенные платежи на время войны
Верховная рада приняла закон об освобождении от пошлин и НДС импорт товаров, ввозимых предприятиями. Также закон освобождает от таможенных платежей транспортные средства, которые ввозятся гражданами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.
Кроме того, законопроект № 7190 предусматривает, что по решению КМУ можно в течение периода военного положения ввозить отдельные категории товаров без предоставления таможенникам разрешительных документов.
Закон также предусматривает:
- - продление с трех до шести месяцев срок в течение которого после войны необходимо подать отчетность, которая не была подана;
- - освобождение от НДС операции по ввозу товаров "упрощенцами" 1-3 групп;
- - освобождение от уплаты налога на жилую недвижимость, расположенную на территориях боевых действий за 2021 и 2022 годы.
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