ru ua
Чт, 24 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шольц призвал к постоянным поставкам оружия Украине

Новина українською →
Брюссель, Четверг 24 марта 2022 18:17
Шольц призвал к постоянным поставкам оружия Украине Фото: Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Немецкий канцлер Олаф Шольц неожиданно выступил за наращивание темпов поставки вооружения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление политика по мотивам саммита НАТО.

Шольц призвал усилить военно-техническую помощь украинским вооруженным силам. По его мнению, сейчас необходимы "постоянные поставки оружия в Украину".

Помочь ВСУ оружием призвал и британский премьер-министр Борис Джонсон. Он отметил, что у альянса есть возможности увеличить поставки оружия.

Напомним, в США заявили о намерении предоставить Украине противокорабельные ракеты. Эти средства помогут украинским защитникам противостоять ВМФ РФ.

К слову, Йенс Столтенберг сохранил должность генерального секретаря НАТО еще на год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олаф Шольц
NEWS
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране