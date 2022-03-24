Шольц призвал к постоянным поставкам оружия Украине
Немецкий канцлер Олаф Шольц неожиданно выступил за наращивание темпов поставки вооружения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление политика по мотивам саммита НАТО.
Шольц призвал усилить военно-техническую помощь украинским вооруженным силам. По его мнению, сейчас необходимы "постоянные поставки оружия в Украину".
Помочь ВСУ оружием призвал и британский премьер-министр Борис Джонсон. Он отметил, что у альянса есть возможности увеличить поставки оружия.
Напомним, в США заявили о намерении предоставить Украине противокорабельные ракеты. Эти средства помогут украинским защитникам противостоять ВМФ РФ.
К слову, Йенс Столтенберг сохранил должность генерального секретаря НАТО еще на год.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.