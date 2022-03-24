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Взрывы в Бердянске: в порту уничтожен российский большой десантный корабль

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Бердянск, Четверг 24 марта 2022 08:49
Взрывы в Бердянске: в порту уничтожен российский большой десантный корабль Фото: большой десантный корабль "Орск" (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

В оккупированном Российской Федерацией Бердянске (Запорожская область) уничтожен большой десантный корабль оккупантов. Он доставлял военную технику для российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Военно-морских сил ВСУ.

"В захваченном Российской Федерацией порту Бердянска уничтожен большой десантный корабль "Орск" Черноморского флота оккупантов", - говорится в сообщении.

Отметим, в начале недели большой десантный корабль "Орск" прибыл в бердянский порт, доставив военную технику для оккупантов. Сообщалось, что к войне против Украине привлечены 10 таких российских кораблей.

Сегодня утром в порту Бердянска произошло несколько взрывов, а также возник масштабный пожар.

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