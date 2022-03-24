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Рада отменила ВНО-2022. Вступительная кампания пройдет по спецпроцедуре

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Киев, Четверг 24 марта 2022 16:58
Рада отменила ВНО-2022. Вступительная кампания пройдет по спецпроцедуре Фото: абитуриенты в 2022 году не будут сдавать ВНО (nmu.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Верховная рада Украины отменила Внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2022 году. Вступительная кампания пройдет по специальной процедуре, механизм еще разрабатывают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Слуги народа".

Согласно принятому законопроекту №7132:

  • выпускники 2021-2022 учебного года освобождаются от прохождения итоговой аттестации;
  • поступление в вузы в этом году пройдет по упрощенному механизму без использования результатов ВНО, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.

По словам главы подкомитета по вопросам высшего образования, нардепа Юлии Гришиной, решение об отмене ВНО вынужденное, поскольку инфраструктура, особенно учебные заведения, находятся под угрозой российских обстрелов.

"Вступительная кампания в украинские вузы в этом году не отменяется, но пройдет по специальной процедуре, над которой сейчас работают представители комитета по вопросам образования и науки вместе с Министерством образования и науки. Это будет простой, понятный, а главное - прозрачный механизм вступления", - добавила она.

Вступительная кампания будет упрощена только на 2022 год.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине предлагали отменить ВНО из-за военного положения и российского вторжения.

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