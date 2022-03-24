ВСУ в десятый раз уничтожили российских оккупантов в Чернобаевке, - Арестович
Сегодня, 24 марта, военные ВСУ в десятый раз разгромили российских военных на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в Facebook.
"В настоящий момент наблюдается массовое движение российских войск через Антоновский мост - убегают! Видимо, мы снова грохнули кого-то из начальства. Такое уже было несколько дней назад, во время седьмого раза", - написал Арестович.
Он также отметил, что в течение часа после десятого удара российское командование продолжало заводить очередную колонну техники на аэродром в Чернобаевке.
"Так что за сегодня может и 11 раз случится", - добавил советника Офиса президента.
Напомним, в Черниговской области украинские военные разгромили "КамАЗы" российских оккупантов, которые перевозили боеприпасы и провиант.
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