ВСУ в десятый раз уничтожили российских оккупантов в Чернобаевке, - Арестович

Сегодня, 24 марта, военные ВСУ в десятый раз разгромили российских военных на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в Facebook.

"В настоящий момент наблюдается массовое движение российских войск через Антоновский мост - убегают! Видимо, мы снова грохнули кого-то из начальства. Такое уже было несколько дней назад, во время седьмого раза", - написал Арестович.

Он также отметил, что в течение часа после десятого удара российское командование продолжало заводить очередную колонну техники на аэродром в Чернобаевке.

"Так что за сегодня может и 11 раз случится", - добавил советника Офиса президента.