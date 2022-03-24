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ВСУ в десятый раз уничтожили российских оккупантов в Чернобаевке, - Арестович

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Чернобаевка, Четверг 24 марта 2022 23:44
ВСУ в десятый раз уничтожили российских оккупантов в Чернобаевке, - Арестович Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 24 марта, военные ВСУ в десятый раз разгромили российских военных на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в Facebook.

"В настоящий момент наблюдается массовое движение российских войск через Антоновский мост - убегают! Видимо, мы снова грохнули кого-то из начальства. Такое уже было несколько дней назад, во время седьмого раза", - написал Арестович.

Он также отметил, что в течение часа после десятого удара российское командование продолжало заводить очередную колонну техники на аэродром в Чернобаевке.

"Так что за сегодня может и 11 раз случится", - добавил советника Офиса президента.

Напомним, в Черниговской области украинские военные разгромили "КамАЗы" российских оккупантов, которые перевозили боеприпасы и провиант.

Мы также писали о том, что украинские десантники уничтожили диверсантов, которые использовали гражданские автомобили.

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