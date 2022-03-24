Оккупанты прямо сейчас силой вывозят в Россию тысячи жителей Мариуполя, - горсовет

Российские оккупанты именно сейчас вывозят в Россию тысячи жителей города Мариуполь. Под незаконную депортацию уже попали около 15 тысяч мариупольцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр горсовета Мариуполя.

"Жителей Левобережного района начинают массово вывозить на территорию России. Всего под незаконную депортацию попало около 15 тысяч мариупольцев. Это где-то половина от всех жителей, которые до сих пор находятся в Левобережном районе. Известно, что оккупанты в ультимативной форме заставляют и так измученных войной людей садиться в автобусы", - говорится в сообщении.

Также есть сведения, что российские оккупанты отбирают у людей паспорт и другие украинские документы, удостоверяющие личность.

"Вывезенных людей сначала доставляют в так называемые фильтрационные лагеря от куда потом перераспределяют по разным отдаленным городам России. Сегодня известно, что около 6 тысяч мариупольцев уже насильно вывезли на территорию оккупанта", - информируют в горсовете.

Там отметили, что несмотря на то, что российская сторона регулярно заявляет о возможной эвакуации людей на подконтрольную Украине территорию, на самом деле это не так.

"В течение последних 20 дней оккупанты блокируют эвакуационную колонну и не позволяют безопасно спасти людей. Сейчас автобусы, которые выехали из Запорожья в Бердянск, чтобы эвакуировать мариупольцев, заблокированы. Очевидно, что это делается только для того, чтобы не дать людям возможности вернуться на подконтрольную Украине территорию. Несмотря на то, что именно этого хотят жители украинского города", - отмечают в горсовете.

Как заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, то, что делают российские оккупанты не поддается никакому объяснению.

"Сначала они блокируют мирный город, целенаправленно начинают убивать людей, а потом насильно вывозят на свою территорию. Украина такое переживала только во времена Второй мировой войны. К сожалению, история повторяется. Только теперь вместо нацистов - рашисты. Сейчас мы формируем базу депортированных мариупольцев и будем работать над их возвращением в Украину", - рассказал Бойченко.

Напомним, о том, что оккупанты насильно вывозят в Россию жителей Мариуполя также сообщалось 19 марта. Тогда только за неделю на российскую территорию отправлено несколько тысяч мариупольцев.

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