Украина и Россия провели первый обмен пленными
Украина и Российская Федерация провели первый полноценный обмен военнопленными. Домой вернулись 10 наших защитников.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал вицепремьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Украина, со своей стороны, вернула 10 военнослужащих России.
"Также сегодня мы отправили к русским 11 гражданских российских моряков, которых мы спасли из затопленного судна около Одессы", - пишет Верещук.
В обмен на российских моряков - домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков с судна "Сапфир", которых захватили во время попытки забрать наших военных с острова Змеиный.
"По условиям обмена, сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и будет отправлен в порт в Турции", - добавила Верещук.
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