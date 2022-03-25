В порту Бердянська знищено російський десантний корабель, а в РФ пригрозили застосувати ядерну зброю: новини за 24 березня

В порту Бердянська знищено російський десантний корабель, ЗСУ вдесяте розгромили російських військових на аеродромі в Чорнобаївці, в РФ погрожували застосувати ядерну зброю. Докладніше про те, що сталося у четвер, 24 березня – у матеріалі РБК-Україна.

НАТО остаточно проти відправки миротворців, а Шольц - за постійні поставки зброї в Україну

НАТО не розгортатиме миротворчу місію в Україні. За словами генсека Альянсу Йенса Столтенберга, це означало б повномасштабну війну НАТО з РФ.

У той же час, канцлер Німеччини Олаф Шольц несподівано закликав наростити темпи поставок зброї в Україну. Він зазначив, що зараз необхідні "постійні поставки зброї в Україну".

В Росії відкрито пригрозили застосувати ядерну зброю у випадку "провокації НАТО"

В Росії відкрито заявили про готовність застосувати ядрену зброю. Там пригрозили, що Москва зберігає за собою право використовувати таку зброю, якщо країну "спровокує НАТО". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника посла Росії в ООН Дмитра Полянського в інтерв’ю Sky News.

"Якщо Росію провокує НАТО, якщо Росію атакує НАТО, то чому б і ні, ми ядерна держава. Я не думаю, що це правильно говорити. Але погрожувати Росії і намагатися втрутитися не варто. Тому, коли ви маєте справу з ядерною державою, звичайно, ви повинні прорахувати всі можливі наслідки вашої поведінки", - сказав Полянський.

Боррель висловив прогноз про розвиток війни Росії проти України

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив про те, що ситуація в ході війни Росії проти України вирішиться найближчим часом. За його словами, вирішальними стануть наступні 15 днів.

"ЄС продовжить надавати військову допомогу Україні. Це важливо, тому що все буде вирішено в найближчі 15 днів, а здатність українців протистояти увійде в історію", - сказав він.

В Росії назвали умову зустрічі Зеленського і Путіна

Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила про те, що зустріч Путіна і Зеленського можлива тільки після завершення війни і тільки після вироблення підсумкових домовленостей.

"А так посіяти надію, що зараз президенти зустрінуться, поговорять і не буде результату - заради чого тоді проводити ці зустрічі?... Зустріч повинна теж дати результати. Такі зустрічі готуються, це не просто зустрілися, ні про що поговорили", - зазначила вона.

Рада скасувала ЗНО-2022. Вступна кампанія пройде за спецпроцедурою

Верховна рада України скасувала зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у 2022 році. Вступна кампанія пройде за спеціальною процедурою, механізм ще розробляють.

Вступна кампанія буде спрощена тільки на 2022 рік.