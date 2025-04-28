Похорон Папи Римського та важлива зустріч Трампа з Зеленським: новини за вихідні

Похорон Папи Римського Франциска

Нагадаємо, Папа Римський Франциск пішов з життя у великодній понеділок, 21 квітня.

В суботу, 26 квітня, у Ватикані попрощалися з Папою Франциском і поховали у базиліці Санта Марія Маджоре у Римі. Похорон понтифіка відвідали близько 400 тисяч людей.

Зауважимо, що вже в неділю гробницю Папи Франциска відкрили для вірян.

Детальніше про те, як світ прощався з Папою Франциском - за посиланням.

Зеленський зустрівся з Трампом

На похоронну процесію до Папи Римського 26 квітня приїхав і Зеленський. Під час свого візиту президент провів низку важливих переговорів з міжнародними лідерами.

Зокрема, він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом США Дональдом Трампом, назвавши свою бесіду з Трампом "дуже символічною".

Зауважимо, що це була перша зустріч Трампа та Зеленського після сварки у Білому домі.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про зустріч Зеленського та Трампа.

Ватикан порушив протокол заради Зеленського

Під час похоронної процесії Ватикан порушив протокол, надавши президенту України Володимиру Зеленському місце в першому ряду.

Зазвичай, місця для світових лідерів розподіляються в алфавітному порядку французькою мовою, яка є традиційною для дипломатії, що вимагало б, аби президент України сидів у третьому ряду або навіть позаду.

Однак, цього разу Ватикан зробив виняток.

Трамп "порушив дрес-код" на похоронах Папи Римського

Не обійшлось без порушень і в Дональда Трампа. Президента США Трампа звинуватили в порушенні дрес-коду на похоронах Папи Римського Франциска.

Як виявилось, президент США одягнув на службу у Ватикані костюм не того кольору.

Вибух в порту Ірану

В суботу у порту на півдні Ірану стався потужний вибух. Епіцентром вибуху стала адміністративна будівля біля пірса.

Інцидент стався близько 12:30 за місцевим часом у порту Шахід Раджаї. На місце події оперативно прибули групи швидкого реагування.

Через вибух роботу порту призупинили, щоб рятувальні та силові служби могли взяти ситуацію під контроль.

Дізнатись про останні подробиці щодо вибуху, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

"Витіснення" ЗСУ з Курської області

В суботу начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів главі Кремля Володимиру Путіну про "завершення" операції зі звільнення Курської області.

Примітно, що дана заява пролунала на фоні того, як ЗСУ тримали контроль над десятками квадратних кілометрів в цьому регіоні.

Натомість в Генштабі ЗСУ зазначили, що оборонна операція українських військ в Курській області триває, а в Кремлі "видають бажане за дійсне".

Однак, вже надвечір неділі диктатору Путіну все ж розповіли, що групи українських військових досі перебувають в Курській області.

Китай захопив спірний риф біля Філіппін

Цими вихідними китайська армія висадилася на безлюдний спірний риф Сенді-Кей у Південно-Китайському морі. Він розташований за кілька кілометрів від найважливішого військового форпосту Філіппін на острові Тіту.

В суботу китайське телебачення оголосило, що цього місяця їх берегова охорона Китаю "здійснила морський контроль і реалізувала суверенну юрисдикцію" над спірним рифом Сенді-Кей.