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Світ прощається з Папою Франциском: що відбувається у Ватикані (трансляція)

Ватикан, Субота 26 квітня 2025 11:03
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Світ прощається з Папою Франциском: що відбувається у Ватикані (трансляція) Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Ватикані проходить церемонія прощання з Папою Римським Франциском, який пішов з життя 21 квітня. На похорон понтифіка приїхали тисячі вірян та близько 50 світових лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію церемонії прощання.

Похоронна меса відбувається на площі Святого Петра у Ватикані. Богослужіння очолив кардинал Джованні Баттіста Ре - декан колегії кардиналів.


Після завершення похоронної меси труну Франциска буде доставлено до церкви Санта Марія Маджоре. Уперше за 100 років Папу поховають за стінами Ватикану.

Карта похоронної процесії з Ватикану до базиліки Санта МаріяМаджоре (скриншот The Guardian)
Світ прощається з Папою Франциском: що відбувається у Ватикані (трансляція)

У п'ятницю, за день до похорону понтифіка, Ватикан повідомив, що 150 тисяч людей уже віддали шану Папі Франциску у соборі Святого Петра.

Наразі тисячі людей у Ватикані, Римі та онлайн по всьому світу слідкують за церемонією прощання з Папою Римськомийм Франциском, який очолював Святий престол з 2015 року.

До Рима також приїхали 50 глав держав і 10 правлячих монархів, щоб взяти участь у церемонії прощання з Папою Франциском. Серед них, зокрема, президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп. Також на похорон Папи прибув Хав’єр Мілей - президент Аргентини, звідки був родом понтифік.

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