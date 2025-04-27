Вибух у порту Шахід Раджаї: кількість загиблих на півдні Ірану зросла до 40
Потужний вибух у порту Бандар-Аббаса в Ірані забрав життя щонайменше 40 осіб, а понад 1200 людей отримали травми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Суботній вибух стався в секції порту Шахід Раджаі, найбільшому контейнерному хабі Ірану. В результаті вибуху розбило вікна на кілька кілометрів навколо. Крім того, зірвало металеві смуги з транспортних контейнерів і сильно пошкодило товари всередині.
За останніми даними, число загиблих в результаті потужного вибуху в найбільшому порту Ірану Бандар-Аббас зросло щонайменше до 40, а ще понад 1200 людей отримали поранення.
За даними державних ЗМІ, станом вечір неділі пожежники продовжуютьпрацювати над гасінням пожеж, що досі спалахують в різних частинах постраждалого району.
Вибух в порту Ірану
Нагадаємо, що 26 квітня у порту на півдні Ірану стався потужний вибух. Епіцентром вибуху стала адміністративна будівля біля пірса.
Інцидент стався близько 12:30 за місцевим часом у порту Шахід Раджаї. На місце події оперативно прибули групи швидкого реагування.
Через вибух роботу порту призупинили, щоб рятувальні та силові служби могли взяти ситуацію під контроль.
Детальніше про все, що наразі відомо про вибух, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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