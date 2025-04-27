Вибух у порту Шахід Раджаї: кількість загиблих на півдні Ірану зросла до 40

Потужний вибух у порту Бандар-Аббаса в Ірані забрав життя щонайменше 40 осіб, а понад 1200 людей отримали травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Суботній вибух стався в секції порту Шахід Раджаі, найбільшому контейнерному хабі Ірану. В результаті вибуху розбило вікна на кілька кілометрів навколо. Крім того, зірвало металеві смуги з транспортних контейнерів і сильно пошкодило товари всередині.

За останніми даними, число загиблих в результаті потужного вибуху в найбільшому порту Ірану Бандар-Аббас зросло щонайменше до 40, а ще понад 1200 людей отримали поранення.