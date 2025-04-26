Папу Франциска поховали: останнє прощання відвідали 400 тисяч людей

У Ватикані 26 квітня попрощалися Папою Римським Франциском, його поховали у базиліці Санта Марія Маджоре у Римі. Похорон понтифіка відвідали близько 400 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прощальної церемонії та пресслужбу Святого престолу.

Церемонія прощання з Папою Франциском розпочалася об 11:00 і тривала понад дві години. Літургія відбулася на площі Святого Петра у Ватикані.

За словами міністра внутрішніх справ Італії, на головній площі та вулицях Ватикану зібралося понад 400 тисяч вірян. Раніше пресслужба Ватикану повідомляла про 250 тисяч відвідувачів.

Серед тих, хто прибув до Італії вшанувати пам'ять Папи, було понад 50 світових лідерів, зокрема президент України Володимир Зеленський, американський лідер Дональд Трамп, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Британії Кір Стармер.

Також церемонію прощання відвідав президент Аргентини Хав'єр Мілей. Він мав особливе місце, оскільки Папа Франциск був родом з Аргентини.

Після літургії труну Папи Франциска провезли вулицями Ватикану та Рима. Загалом ця процесія тривала близько 25 хвилин. Після останнього маршруту Папи його труну привезли до місця поховання - базиліки Санта Марія Маджоре у Римі.



Чим унікальна Санта Марія Маджоре

Папа Франциск у своєму заповіті вказав поховати його у базиліці Санта Марія Маджоре. Це мало бути символом простоти та життєвих цінностей, які сповідував понтифік. Він заповідав, щоб гробниця була розташована "у землі, без особливих прикрас і з єдиним написом: Franciscus" (Франциск). Також він попросив покрити витрати на поховання "сумою, наданою благодійником".

Франциск - перший за сто років понтифік, якого ховають не в соборі Святого Петра. Він обрав базиліку на іншому боці Тибра через своє особливе ставлення до Діви Марії.



Фото: Папу Франциска поховали у базиліці Санта Марія Маджоре (wikipedia.org)

У Санта Марія Маджоре, крім Франциска, поховані ще сім понтифіків, останній з яких Лев XIII був похований тут у 1903 році. Цю церкву Папа Франциск відвідував щонеділі вранці, до та після закордонних поїздок, а також після перебування в лікарні.

Санта Марія Маджоре - одна з чотирьох головних базилік Рима. Вона є найбільшою з 40 церков Рима, присвячених Богородиці. Також базиліка є екстериторіальною областю Ватикану.